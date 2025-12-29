Claudia Sheinbaum compartió que viajará a Oaxaca para visitar a los heridos que dejó la tragedia del Tren Interoceánico.

Desde su conferencia mañanera, la presidenta resaltó que tiene 3 puntos importantes a los cuales darles la mayor atención, donde el primero es el apoyo a víctimas y familiares de los 98 heridos y 13 muertos que dejó el accidente del 28 de diciembre.

Asimismo, señaló que se buscará garantizar la seguridad de las vías del Tren Interoceánico, inaugurado el 22 de diciembre de 2023.

Claudia Sheinbaum visitará a hospitalizados por tragedia del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que su gobierno mantiene 3 puntos prioritarios para la atención tras la tragedia del Tren Interoceánico.

Estos puntos son:

Garantizar la atención a víctimas y familiares Esclarecer “con mucho rigor” la causa del accidente Garantizar la seguridad de la infraestructura del Tren Interoceánico

Para atender estos puntos, resaltó que visitará “más tarde” a los hospitalizados que fueron rescatados del accidente en Oaxaca.

“Más tarde yo me voy a trasladar para allá a hablar con las familias” Claudia Sheinbaum

Asimismo, reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Fiscalía de Oaxaca ya trabajan en las indagatorias para determinar lo que ocurrió en la tragedia del Tren Interoceánico.

Además de que resaltó su “pésame y solidaridad a todas las familias”, previo a anunciar el informe sobre la situación actual tras el descarrilamiento.

Tragedia del Tren Interoceánico: Esto pasó según informe

De acuerdo con el informe dado por Raymundo Pedro Morales Ángeles en la conferencia de Claudia Sheinbaum, la tragedia del Tren Interoceánico ocurrió cuando 4 vagones se descarrilaron.

Según los reportes, el accidente ocurrió a las 09:28 horas del domingo 28 de diciembre de 2025 en el tramo Nizanda, Oaxaca, de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos de la Línea Z.

Durante el accidente, 4 vagones se descarrilaron, de los que dos cayeron alrededor de 7 metros, mientras que los otros dos no sufrieron tanto daño.

Por este hecho, 13 personas murieron, entre ellas un menor de edad; falta un cuerpo por ser rescatado.