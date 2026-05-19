En días pasados se viralizó una entrevista entre Shakira y Clovis Nienow que fue la sensación por las actitudes de la cantante.

En las imágenes se aprecia cómo la barranquillera ve fijamente a su entrevistador, esto mientras sonríe y se muerde los labios.

El gesto no pasó desapercibido, por lo que rápidamente fanáticos de ambas personalidades comenzaron un shippeo en redes sociales.

Clovis Nienow cuenta su lado de la historia tras entrevista con Shakira

Las redes sociales explotaron con la viralización de la entrevista de Shakira por Clovis Nienow, poniendo al presentador como el centro de atención.

En exclusiva para el programa La Mesa Caliente, Clovis Nienow contó como fue en realidad su experiencia entrevistando a Shakira por “Dai Dai”, la nueva canción del Mundial 2026.

Clovis Nienow (@clovisnienow / Instagram)

En un primer punto, Nienow reconoció a la cantante como una increíble persona, agradeciendo también a ella y su equipo por considerarlo.

Sin embargo, admite haber tenido el tiempo limitado para la entrevista , siendo que le dieron sólo cinco minutos de charla con Shakira.

En este sentido, el presentador dijo sentirse decepcionado dado que llevaba consigo 15 preguntas para la cantante, por lo que en ese momento tuvo que reducir mucho de su material.

Esto generó que Clovis Nienow no se diera cuenta de muchas de las cosas que pasaban con Shakira, por lo que se enteró de la polémica en redes sociales.

Aún así, el presentador no quiso que la entrevista se convirtiera en un chisme más de la farándula, por lo que llamó la atención a los motivos de “Dai Dai”.

Y es que Clovis Nienow recordó que Shakira prometió que el dinero generado por la canción se destinaría a un fondo para la educación .

Por lo que llamó a que se escuche la canción y atender a la causa más allá de la entrevista.