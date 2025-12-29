La presidenta Claudia Sheinbaum inició su conferencia mañanera del 29 de diciembre con el pésame a familiares y víctimas por el accidente del Tren Interoceánico.

“Nuestro pésame y solidaridad a todas las familias”, expresó la presidenta previo a anunciar el informe sobre la situación actual tras el accidente donde 13 personas murieron y 98 resultaron heridas.

Esto por el descarrilamiento de 4 vagones del Tren Interoceánico de la Línea Z la mañana del 28 de diciembre en Oaxaca.

Sheinbaum visitará a heridos por accidente del Tren Interoceánico

Claudia Sheinbaum resaltó que lo más importante para su gobierno es brindar atención a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico.

Por ello, resaltó que se trasladará a Oaxaca para poder reunirse con los heridos que fueron rescatados, así como con sus familiares.

“Más tarde yo me voy a trasladar para allá a hablar con las familias” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que en aras de mantener la mejor atención a los afectados, ya se encuentran en el lugar los titulares de:

En el mismo sentido, resaltó como segundo punto de importancia el esclarecer con rigor lo que ocurrió la mañana del 28 de diciembre, por lo que ya se encuentran investigando la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Fiscalía de Oaxaca.

Sheinbaum reitera que garantizará seguridad del Tren Interoceánico

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló como un tercer punto de importancia la necesidad de garantizar la seguridad del Tren Interurbano, inaugurado el 22 de diciembre de 2023.

Por ello, señaló que se va a garantizar la infraestructura para que el tren pueda continuar funcionando con seguridad.