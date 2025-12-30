Desde el estado de Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ya se tiene programada la repartición de apoyos económicos para las familias que resultaron afectadas por el accidente del Tren Interoceánico.

“Se va a dar un primer apoyo a todas las familias para que no tengan que estar haciendo gastos” Claudia Sheinbaum

Familias afectadas por el Tren Interoceánico recibirán apoyos económicos, anuncia Sheinbaum

Al visitar los diferentes hospitales de Oaxaca en los que están internados los heridos tras el accidente del Tren Interoceánico, Claudia Sheinbaum anunció que se les darán apoyos económicos a los afectados.

Claudia Sheinbaum llega a hospital del ISSSTE para reunirse con víctimas del Tren Interoceánico (Michelle Rojas )

Abordada por medios de comunicación, la presidenta refirió que se trata de un primer apoyo monetario con el que, dijo, se pretende que las familias no realicen gastos durante unos 2 días.

Lo anterior debido a que el dinero que se le repartirá a las familias se trata de un monto de 30 mil pesos, que es independiente a la ayuda en temas funerarios y de trámites.

“Son 30 mil pesos que se les va a dar a cada persona, pero es nadamás para que no tengan que hacer gastos en 1 o 2 días” Claudia Sheinbaum

En ese sentido, la presidenta resaltó que además del dinero que se va a dar a cada una de las personas afectadas por el accidente del Tren Interoceánico, habrá personal de Bienestar brindándoles ayuda.

Los funcionarios en cuestión, detalló, se van a encargar de efectuar acciones como el traslado y demás temas logísticos para evitar que las familias se vean obligadas a realizar gastos durante este proceso de atención.

Sheinbaum vista a afectados por el Tren Interoceánico en hospitales de Oaxaca

El anuncio relacionado con la entregar apoyos económicos a las personas afectadas por el accidente del Tren Interoceánico, se dio mientras Claudia Sheinbaum visitó a los heridos del incidente en varios hospitales de Oaxaca.

Sobre el estado de las personas afectadas, la presidenta refirió que son varias las personas que están heridas e internadas en hospitales, “algunas de mayor gravedad, otras de menor gravedad”.

En ese sentido, resaltó que quienes así lo requieren, se están llevando a cabo los traslados a otros nosocomios en los que se les pueda realizar las intervenciones quirúrgicas que correspondan.

Además, expuso que a lo largo del lunes 29 de diciembre, ha visitado 3 centros hospitalarios en Oaxaca para verificar el trabajo médico y el estado de las personas lesionadas: