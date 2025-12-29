La presidenta Claudia Sheinbaum arribó al hospital del ISSSTE de Tehuantepec este lunes 29 de diciembre para reunirse con las víctimas del accidente del Tren Interoceánico.

Claudia Sheinbaum ya había anticipado que viajaría a Oaxaca para reunirse con las personas que resultaron heridas por este descarrilamiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó hace unos minutos al hospital del ISSSTE en Tehuantepec para reunirse con víctimas del accidente del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido este domingo en Asunción Ixtaltepec.



Cerca de las 2 de la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum arribó al hospital del ISSSTE en Oaxaca donde se encuentran las víctimas del accidente del Tren Interoceánico.

Claudia Sheinbaum aseguró que se actuaría con seriedad y responsabilidad, al fin de garantizar la atención a todas las víctimas y sus familiares.

Durante su mañanera, Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República ya estaba realizando el peritaje correspondiente para esclarecer el accidente.

De acuerdo con la información, en el Tren Interoceánico viajaban 241 pasajeros y 9 elementos de la tripulación, de los que 36 aún permanecen hospitalizados en el hospital del ISSSTE en Tehuantepec.

Tras el descarrilamiento, elementos de la Semar orquestaron los trabajos del rescate de las víctimas del Tren Interoceánico, entre pasajeros se ayudaron a descender del vehículo.