Cruz Azul vs Pumas abren la Final de la Liga MX. Jueves 21 de mayo; 20 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.
- Partido: Cruz Azul vs Pumas
- Fase: Ida de la Final de Liga MX
- Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
Cruz Azul vs Pumas: Hora para ver la Final de ida de la Liga MX
A las 20 horas está programado el partido Cruz Azul vs Pumas en la ida de la Final de la Liga MX.
Cruz Azul vs Pumas: Canal para ver la Final de ida de la Liga MX
Las señales de YouTube, Canal 5, TUDN y ViX transmitirán el partido Cruz Azul vs Pumas.
- Partido: Cruz Azul vs Pumas
- Fase: Ida de la Final de Liga MX
- Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
¿Cómo clasificaron Cruz Azul y Pumas a la Final de la Liga MX?
Cruz Azul vs Pumas se medirán en la Final de la Liga MX tras dejar en el camino al Chivas y Pachuca, respectivamente.
Se trata de una partido entre dos de los equipos más importantes del futbol mexicano, que inclusive han jugado finales por el título en el pasado.
- Cruz Azul eliminó con global de 4-3 a Chivas
- Pumas empató en el marcador global 1-1 con Pachuca y avanzó por su mejor posición en el torneo.