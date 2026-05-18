Cruz Azul vs Pumas abren la Final de la Liga MX. Jueves 21 de mayo; 20 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

Partido: Cruz Azul vs Pumas

Fase: Ida de la Final de Liga MX

Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Cruz Azul eliminó a Chivas en la semifinal de la Liguilla (Adrian Macias / Adrian Macias)

Cruz Azul vs Pumas: Hora para ver la Final de ida de la Liga MX

A las 20 horas está programado el partido Cruz Azul vs Pumas en la ida de la Final de la Liga MX.

Cruz Azul vs Pumas: Canal para ver la Final de ida de la Liga MX

Las señales de YouTube, Canal 5, TUDN y ViX transmitirán el partido Cruz Azul vs Pumas.

Partido: Cruz Azul vs Pumas

Fase: Ida de la Final de Liga MX

Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Pumas hace historia y califica a la final de la Liga MX (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Cómo clasificaron Cruz Azul y Pumas a la Final de la Liga MX?

Cruz Azul vs Pumas se medirán en la Final de la Liga MX tras dejar en el camino al Chivas y Pachuca, respectivamente.

Se trata de una partido entre dos de los equipos más importantes del futbol mexicano, que inclusive han jugado finales por el título en el pasado.