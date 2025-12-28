El descarrilamiento del Tren Interoceánico generó hasta el momento 20 lesionados y ya han surgido videos de su rescate.

En el Tren Interoceánico, compuesto por dos locomotoras y cuatro vagones, viajaban un total de 241 pasajeros.

Algunos de los viajeros señalaron que tuvieron que participar en el rescate de los que quedaron bajo un barranco.

Semar dispone 5 ambulancias terrestres y 1 aéreas para rescate de lesionados en descarrilamiento de Tren Interoceánico

En videos mostrados en redes sociales se observa que algunos pasajeros del Tren Interoceánico fueron atendidos dentro de los vagones y luego ayudados a bajar por los servicios médicos.

En los mismos videos se escucha relatar que a quienes tengan menores lesiones se atenderán en el lugar y los que tenga mayor gravedad van a ser trasladados.

Cabe recordar que la Secretaría de Marina (Semar) informó que hay cinco ambulancias terrestres y una aérea, así como 40 marinos de sanidad naval.

Al momento se han difundido los nombres de 10 de las personas lesionadas:

Sebastián Martínez Calvo Felipe de Jesús Calvo Vázquez Felipe Calvo Chiñas María del Carmen Chiñas Reyes Natalia Gabriela Ramírez López Azucena Divani Ramírez López Gabriel de Jesús Santos Gilberta Josefina Calvo Vázquez Judith Guadalupe López Calvo Jaime Rafael Santos Calvo

Tren Interoceánico se descarrila: Pasajeros ayudan a otros a rescatarlos en barranco

Otro testimonio, cuando aún no se veían servicios de emergencia, relató que iban a apoyar al rescate de la gente que se encontraba en el vagón al fondo del barranco.

“Muchísima está ahí tirada… estamos tratando de sacar gente”, dijo un hombre que venía en el último vagón, el cual quedó sobre la vía.

Al menos tres de los cuatro vagones que conformaban el Tren Interoceánico quedaron en el barranco según su conteo.