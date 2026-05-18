Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum criticó a Ricardo Salinas Pliego y aseguró que se encuentra “enojado por pagar impuestos”.

“Hay un empresario de una televisora ahora que todos los días saca cosas contra nosotros. ¿Qué pasó, por qué está tan enojado? Porque tuvo que pagar impuestos” Claudia Sheinbaum

Tras las declaraciones de Claudia Sheinbaum, Ricardo Salinas Pliego ya le respondió a través de sus redes sociales.

Claudia Sheinbaum cree que Ricardo Salinas Pliego está enojado por pagar impuestos

Claudia Sheinbaum criticó la relación histórica entre el gobierno y los grandes empresarios en México que les permitía no pagar impuestos.

Sin mencionar el nombre de Ricardo Salinas Pliego, Claudia Sheinbaum se expresó sobre el descontento de cierto dueño de televisión.

Destacó que su enojo se debía a la exigencia del pago de impuestos que antes eran condonados mediante “pactos en la oscuridad”.

“Nosotros no llegamos a un acuerdo con él en lo oscurito, de decir habla bien de mí y te condono impuestos, no” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno rechaza la práctica de intercambiar cobertura mediática favorable por beneficios fiscales, marcando una ruptura con administraciones pasadas.

“Está pagando más de 30,000 millones de pesos de impuestos que debía, puede ser que este enojado, pero tiene que pagar. Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito en contra del pueblo de México” Claudia Sheinbaum

En su mensaje, la presidenta de México criticó que los expresidentes entregaron recursos públicos a manos privadas.

Claudia Sheinbaum enfatizó que la prioridad de su gobierno es el bienestar del pueblo por encima de los acuerdos cupulares con las élites económicas.

Así le respondió Ricardo Salinas Pliego a Claudia Sheinbaum tras la crítica que le hizo

Sin mencionar el nombre de Claudia Sheinbaum, Ricardo Salinas Pliego acusó que hay una mujer que vive temporalmente en el Palacio Nacional que utiliza su posición para difundir falsedades y encubrir actos delictivos de su partido.

“Hay una mujer que vive temporalmente en el palacio nacional, y desde allí sale todos los días a decir mentiras y a proteger a los ineptos y crimínales miembros de su partido. Se hace la víctima, porque los medios señalamos la verdad” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego aseguró que si se ha pagado impuestos, pero criticó que estas fuertes sumas han sido desperdiciadas en proyectos de infraestructura poco rentables.

“En una sola cosa estamos de acuerdo: Hemos pagado muchísimos impuestos. Lo penoso del caso es la forma en que malgastan y se roban el dinero” Ricardo Salinas Pliego

En su mensaje en X, Ricardo Salinas Pliego mencionó cifras alarmantes sobre las pérdidas financieras en la industria petrolera y los sobrecostos en obras emblemáticas como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

“Por ejemplo, los 30,000 millones de pesos que menciona que ya pagamos, son una miserable gota de agua, con respecto a los 282,000 millones que perdió PEMEX desde que ella entro al gobierno. Y ni se diga comparado con los 650,000 millones que costó el inútil tren maya, Los 250,000 millones que costó la peligrosa e improductiva refinería dos bocas” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego calificó al gobierno actual como una entidad inepta y corrupta que victimiza su imagen ante el escrutinio de la prensa.

“Que no se olvide: son ineptos, corruptos y mentirosos” Ricardo Salinas Pliego