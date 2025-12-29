La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, lamenta el accidente del Tren Interoceánico a la par de expresar su solidaridad con las familias de las víctimas mortales y heridos.

“Lamentamos muchísimo lo sucedido en el Tren Interoceánico en Oaxaca. Nuestra solidaridad con las familias que perdieron a un ser querido o aquellos que están en recuperación”. Luisa Alcalde en X

El accidente del Tren Interoceánico tuvo lugar el domingo 28 de diciembre de 2025 en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. El saldo oficial es de 13 personas muertas, 98 heridas -5 de ellas de gravedad-.

Luisa Alcalde envía mensaje por accidente del Tren Interoceánico

A poco de haberse confirmado la muerte de 13 personas por el descarrilamiento en Oaxaca, Luisa Alcalde fue una de las funcionarias que se pronunció tras el siniestro.

Por medio de su cuenta de X (Twitter) la dirigente nacional de Morena enfatizó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y la pronta acción de las autoridades.

Lamentamos muchísimo lo sucedido en el Tren Interoceánico en Oaxaca.



Nuestra solidaridad con las familias que perdieron a un ser querido o aquellos que están en recuperación.



Reconocemos la pronta atención de las autoridades y confiamos en que seguirán actuando con… — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) December 29, 2025

La misma tarde del accidente la Secretaría de MArina (Semar) actualizó a 98 la cifra de personas lesionadas por el accidente de tren.

Por su parte, Claudia Sheinbaum ordenó atención directa a víctimas. Del mismo modo, se comprometió a seguir informando con nuevos detalles de la investigación.

La mandataria también externó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Ahora se esoera que durante la conferencia mañanera del próximo lunes 29 de diciembre la mandatare proporcione nuevos informes del accidente.

Por lo pronto se ha estado brindando atención a los heridos, quienes se encuentran en recuperación.

Accidente del Tren Interoceánico (Especial)

Senado lamenta 13 muertes de por descarrilamiento de Tren Interoceánico

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República y militante de Morena, lamentó las muertes en el accidente del Tren Interoceánico, que en estos momentos asciende a 13.

La senadora dijo que confía en que la atención médica y el acompañamiento a las víctimas será permanente.

Además, dijo confiar en que se hará una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido.

Ricardo Monreal resalta atención de Claudia Sheinbaum a tragedia por tren Interurbano

Ricardo Monreal, coordinador de diputados federales de Morena, resaltó que la presidenta Claudia Sheinbaum siempre está atenta a los acontecimientos en México por lo que confió en que se atiendan las causas que provocaron el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Al momento de su mensaje aún no se confirmaban los 13 muertos y 98 heridos.