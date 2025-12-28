Este domingo se registró el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, evento del que se comenzó a identificar a las personas que resultaron heridas.

Y es que de acuerdo con la última actualización proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó un saldo de al menos 23 personas heridas.

Tren Interoceánico: Lista de heridos identificados tras descarrilamiento en Oaxaca

Luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido sobre la línea Z, a la altura de Nizanda, Oaxaca, algunos de los 23 heridos ya fueron identificados. Se trata de:

Azucena Divani Ramírez López Felipe Calvo Chiñas Felipe de Jesús Calvo Vázquez Gabriel de Jesús Santos Gilberta Josefina Calvo Vázquez Jaime Rafael Santos Calvo Judith Guadalupe López Calvo Maria del Carmen Chiñas Reyes Natalia Gabriela Ramírez López Sebastián Martínez Calvo

El IMSS manifestó que las 23 personas heridas fueron atendidas en el Hospital Rural de Matías Romero, en donde continúan hasta el corte emitido por las autoridades a las 16:00 horas de este domingo.

En tanto, el propio IMSS detalló que de estas 23 personas, 5 de ellas fueron trasladadas al Hospital General de Zona de Salina Cruz, Oaxaca, debido al tipo de atención médica que requerían.

Al respecto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que gracias a la respuesta inmediata del personal de salud, se encuentran trabajando con solidaridad en la atención de los heridos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.