El Partido Acción Nacional (PAN), en voz de su dirigente Jorge Romero, envió sus condolencias a las familias de las 13 personas muertas en el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca.

“Con profundo pesar expreso mis más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca. Acompaño con respeto y solidaridad a las familias que hoy viven momentos de angustia y dolor, y reconozco el esfuerzo de los equipos de emergencia que atienden esta tragedia” Jorge Romero. PAN

Jorge Romero dijo que acompaña con respeto a las familias y a la vez dijo reconocer a los equipos de emergencia que atendieron la tragedia.

Xóchitl Gálvez lamenta los 13 muertos en descarrilamiento de Tren Interoceánico

Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de PAN-PRI, dijo que lamenta el fallecimiento de las 13 personas que se contabilizan como víctimas fatales tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Deseó la recuperación de las personas hospitalizadas y dijo que envía un abrazo solidario a las familiares y amigos de las víctimas.

“Lamento profundamente el fallecimiento de las personas que viajaban en el Tren Interoceánico que descarriló esta mañana. Deseo también la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Envío un abrazo solidario a las familias y amigos de las víctimas” Xóchitl Gálvez

Episcopado Mexicano expresa oraciones por los 13 muertos en el Tren Interoceánico

La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su solidaridad por lo ocurrido en el Tren Interoceánico.

Dijeron encomendar a dios el eterno descanso de las personas fallecidas y la pronta recuperación de los heridos.

“Desde el Episcopado Mexicano expresamos nuestra profunda solidaridad y cercanía en la oración ante el lamentable accidente del Tren Interoceánico. Encomendamos a Dios el eterno descanso de las personas fallecidas, pedimos por la pronta recuperación de los heridos y acompañamos con respeto y esperanza a sus familias en este momento de dolor. Que el Señor conceda consuelo, fortaleza y paz” Conferencia del Episcopado Mexicano

Jorge Álvarez Máynez envía condolencias por las 13 víctimas en el Tren Interoceánico

Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial por Movimiento Ciudadano, envió “nuestras condolencias para los familiares de las personas que perdieron la vida y nuestras oraciones para que las personas que están siendo atendidas tengan pronta recuperación”.