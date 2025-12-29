Coparmex llama a esclarecer causas del accidente del Tren Interoceánico

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se posicionó tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca e hizo un llamado a esclarecer las causas del accidente.

A través de redes sociales, la Coparmex expresó su solidaridad con las víctimas del accidente del pasado domingo 28 de diciembre, así como a los familiares de las personas afectadas.

Coparmex (Especial)

Coparmex pide esclarecer causas del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

La Coparmex aseguró que es “indispensable” que se realicen las investigaciones que esclarezcan las causas del accidente del Tren Interoceánico a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

Al respecto, Claudia Sheinbaum ha anticipado la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación y peritaje del accidente del Tren Interoceánico.

De acuerdo con la información, 13 personas murieron en el accidente y 98 resultaron heridas; de las cuales, 34 siguen hospitalizadas por sus lesiones en el evento férre

Asimismo, la Coparmex hizo un reconocimiento a todas las personas que han brindado “atención y auxilio” a este accidente, en el que destacarían, la Secretaría de Marina (Semar), pues ayudaron en el rescate.