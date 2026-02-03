Adán Augusto López afirmó que la polémica de meses atrás por el caso de Hernán Bermúdez Requena se trató de una campaña en su contra que dijo, impulsó la oposición y algunos compañeros de Morena.

“Fueron construyendo los políticos de la oposición, algunos compañeros del movimiento que están plenamente identificados por cierto, pues todo un entramado de mentiras con el fin de intentar (difamarme)" Adán Augusto López

Adán Augusto López afirma que campaña en su contra también se orquestó desde el interior de Morena

Al rechazar estar involucrado en el entramado de la llamada red de huachicol fiscal, el senador de Morena, Adán Augusto López, acusó ser víctima de una campaña de desinformación.

Entrevistado desde el Senado de la República, el legislador resaltó que la propia presidenta Claudia Sheinbaum, ya negó que exista una investigación en su contra

En ese sentido, el senador dijo que las “mentiras” lo tienen sin cuidado, pues en cada controversia que ha visto envuelto, ha dado la cara con información ya sea de su patrimonio, o de su trabajo.

Están identificados los morenistas que fueron parte del entramado de “mentiras” para atacarlo, dice @adan_augusto , quien asegura que ni La Barredora, ni las críticas a su patrimonio, ni su relación con empresarios señalados de huachicol fiscal le afectaron. pic.twitter.com/tV3h43CbOl — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 3, 2026

Por ello, Adán Augusto López sentenció que todas las polémicas se han tratado de campañas construidas a partir de “mentiras” y inexactitudes, de las que dijo, como todo político ha aprendido.

Sin embargo, sentenció que los ataques en su contra no fueron impulsados solo desde la oposición, sino desde cuadros internos de Morena de los que aseveró, tiene bien identificados.

A pesar de asegurar que sabe quienes fueron los “compañeros del movimiento” que participaron en la oleada de críticas, Adán Augusto López no abundó en detalles sobre la identidad de los perfiles.

Adán Augusto López presume apertura informativa

Al denunciar que las campañas que se han lanzado en su contra han sido orquestadas incluso desde dentro de Morena, Adán Augusto López presumió mantener una postura de apertura informativa.

Lo anterior debido a que recordó que cuando se destapó el caso de Hernán Bermudez Requena, él no rehuyó a los señalamientos y admitió que lo nombró secretario de Seguridad de Tabasco.

Aunado a ello, Adán Augusto López indicó que en el caso de su patrimonio, ningún político de México ha actuado como él, pues resaltó que en su momento presentó los detalles de sus posesiones.

"No ha habido un político un en este país, cuando menos en los tiempos que sé, presente que haya presentado como yo lo hice ante ustedes un detalle del patrimonio, de los impuestos que he venido pagando" Adán Augusto López

Por ende, el senador de Morena sentenció que a pesar de los constantes ataques de los que ha sido objeto, él puede mantenerse tranquilo y las mentiras no le importan en lo más mínimo.