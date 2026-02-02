Adán Augusto López rompió el silencio y desmintió que su salida de la coordinación de Morena en el Senado haya sido por orden de Claudia Sheinbaum.

“Fue una decisión personal. Me tomé unos días de vacaciones en diciembre-enero y estuve meditando en los escenarios. Ya había asumido el compromiso de apoyar al movimiento en la organización territorial y política. Lo he hecho toda la vida y pues ahora no es la excepción” Adán Augusto López, senador por Morena

El senador aseguró que fue una decisión personal para enfocarse en trabajo territorial rumbo a las elecciones 2027, mientras la presidenta de México descartó “premiarlo” con una Embajada y confirmó que Ignacio Mier asumirá la coordinación.

Adán Augusto López e Ignacio Mier, senadores de Morena. (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Adán Augusto López rompe el silencio con Ciro Gómez Leyva tras cambio en el Senado

El senador Adán Augusto López Hernández rompió el silencio y desmintió que su salida de la coordinación de Morena en el Senado haya sido por una orden de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El exsecretario de Gobernación calificó esas versiones como “falsas” y aseguró que se trató de una decisión personal y política.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, López explicó que tras reflexionar durante sus vacaciones decidió que puede ser más útil para Morena fuera de la coordinación parlamentaria, enfocándose en el trabajo territorial y de organización política en distintos estados de México.

Adán Augusto López en campaña como corcholata de Morena (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

Adán Augusto López seguirá como senador y descartan embajada

Adán Augusto López aclaró que no pedirá licencia, por lo que continuará asistiendo al Senado y participando en comisiones legislativas.

También negó que exista un distanciamiento con la presidenta, quien confirmó en conferencia matutina del 2 de febrero de 2026 que la decisión fue voluntaria y conocida por el gobierno.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el senador vaya a ser enviado como embajador, al señalar que su interés está en el fortalecimiento interno del partido.

Sheinbaum rompe el silencio sobre la salida de Adán Augusto de la Jucopo (Yazmín Betancourt)

Tras la salida de Adán Augusto López, se confirmó que Ignacio Mier asumirá la coordinación de la bancada de Morena en el Senado.