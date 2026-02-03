Claudia Sheinbaum, presidenta de México, descartó que haya una investigación por corrupción contra Adán Augusto López Hernández, quien dejó este fin de semana la coordinación de los senadores de Morena.

“No hay, que yo sepa y en todo caso que diga la Fiscalía si hay una investigación. Él toma la decisión de dejar la coordinación del Senado y pues va a ayudar ahí en el territorio. Eso lo tiene que evaluar la gente (si tiene un desgaste político)” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recordó que Adán Augusto López Hernández tomó la decisión de apoyar al partido Morena desde el territorio, de manera personal.

Así lo dijo en su conferencia mañanera de este 3 de febrero desde Palacio Nacional.

Sheinbaum reitera que fue decisión personal de Adán Augusto dejar la coordinación de Morena en el Senado

Desde el día anterior, Claudia Sheinbaum dijo que Adán Augusto López Hernández informó a la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobre su decisión de irse al trabajo territorial.

“Es una decisión de él y siempre va a ayudar”, dijo Claudia Sheinbaum desde su conferencia mañanera del 2 de febrero.

Dijo que él tomo la decisión de ir a territorio por invitación del partido y descartó que le haya ofrecido una embajada o consulado.

Recuerdan vínculos de Adán Augusto con Hernández Bermúdez Requena y más

Algunos de los señalamientos de corrupción en contra de Adán Augusto López Hernández que resurgieron tras su salida de la coordinación de Morena en el Senado han sido los relacionados vínculos con Hernán Bermudez Requena, líder de La Barredora, cuando él fue gobernador de Tabasco.

También han recordado sus ingresos millonarios como profesionista y ganadero en un periodo corto de tiempo; el dispendio de recursos en la precampaña; la creación de empresas mediante su notaría y más.