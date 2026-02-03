El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, habló sobre su retiro y deja la puerta abierta a dejar la presidencia de la Jucopo si su partido así lo solicita.

“Siempre lo tengo presente, por eso en mi despacho tengo pocas cosas, nunca los arreglo, nunca pongo muebles, para cuando ya llegó la hora”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Dicha mención la brindó ante la salida de su homólogo en el Senado, Adán Augusto López, quien anunció que dejará la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Ricardo Monreal está abierto a dejar la Jucopo de la Cámara de Diputados si Morena lo solicita

Para medios de comunicación, Ricardo Monreal habló sobre su futuro político tras la salida de Adán Augusto López. Al respecto, dijo que no se aferrará a su cargo, aunque Morena no ha solicitado que deje la Jucopo.

Sin embargo, agregó que está preparado en caso de que se de su salida de la Jucopo, ya que sabe que dichos cargos no son eternos y deben dejarse cuando ya no se es útil.

Ricardo Monreal afirmó a su vez que espera retirarse pronto, ya que su generación está concluyendo su responsabilidad y se ha preparado para que la misma sea asumida por jóvenes.

Por otra parte, Ricardo Monreal aseguró que Morena no le ha propuesto convertirse en coordinador como Adán Augusto López; sin embargo, resaltó que la decisión corresponde sólo al partido.

Ricardo Monreal señala que salida de Adán Augusto López es para fortalecer a Morena

Ricardo Monreal aseguró que la experiencia de Adán Augusto López ayudará a la unidad de Morena , ya que asegurará las selecciones de candidatos de manera correcta y conveniente.

Ricardo Monreal fue cuestionado sobre la salida de Adán Augusto López y, al respecto, el diputado de Morena aseveró que hizo su mejor esfuerzo en el Senado y en las negociaciones para las reformas.

Además, explicó la nueva tarea de Adán Augusto López como coordinador de circunscripción, que desarrolla el trabajo de negociación con aliados así como revisión de los perfiles de los procesos internos.

Referente al nombramiento de Ignacio Mier Velazco, Ricardo Monreal señaló que habrá flexibilidades y acuerdo para las reformas constitucionales que faltan, entre ellos la de materia electoral.