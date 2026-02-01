El nuevo coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier, reconoció el trabajo que su antecesor hizo por más de un año.

Tras el anuncio público de Adán Augusto López dejando a Ignacio Mier a cargo de la bancada de Morena en el Senado, el nuevo coordinador negó cambios a corto plazo porque no lo ve conveniente.

Ignacio Mier destaca el trabajo que Adán Augusto López hizo con Morena en el Senado

El 1 de febrero de 2026 se hizo oficial el cambio de la coordinación de Jucopo por Morena en el Senado, mismo equipo de trabajo que quedará de la misma forma a como Adán Augusto López lo manejó.

En una entrevista mostrada por la periodista Leti Robles de la Rosa, Ignacio Mier respondió a los cambios que el llamado Grupo Tabasco podría tener en el Senado y Morena, tras el cambio en la coordinación del partido, siendo que esté los negó por la efectividad que han tenido.

Ignacio Mier rechazó la idea de que se fuesen a llevar a cabo planes de cambiar el “equipo de trabajo” con el que Adán Augusto López trabajó por más de un año en el Senado.

Adán Augusto López e Ignacio Mier, senadores de Morena. (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Ya sea en tareas “administrativas, financieras y legislativas”, al parecer de Ignacio Mier, este equipo está trabajando adecuadamente por lo que a corto plazo no planea algún cambio.

“Todos los trabajadores administrativos y técnico legislativos en la Cámara [de Senadores] han hecho un gran trabajo (...) Tiene que haber una evaluación serena y es en función de resultados y hasta ahora todos los servidores públicos han dado resultados”. Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado.

Asimismo, el nuevo coordinador de Morena en el Senado explicó que el cambiar el equipo de trabajo sería una decisión “apresurada”.

Ignacio Mier asegura que Adán Augusto López dejó el Senado entre reconocimientos

El nuevo coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, asegura que Adán Augusto López dejó su puesto siendo bien reconocido.

Ignacio Mier aseguró que Adán Augusto López “hizo un gran trabajo” y que dejó su puesto como coordinador “en medio de reconocimientos”.