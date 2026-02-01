La senadora Andrea Chávez del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibió con alegría el que Ignacio Mier quedara en la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

Para Andrea Chávez, la presencia de Ignacio Mier al frente de Morena es el camino para que la Cuarta Transformación en México siga.

Andrea Chávez celebra que Ignacio Mier esté como coordinador de Morena en el Senado

La senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, celebró el nuevo cargo de Ignacio Mier como coordinador de Morena en la Cámara de Senadores.

Tan pronto como se confirmó la salida de Adán Augusto López como coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Andrea Chávez se mostró en respaldo de Ignacio Mier.

Con un post en X, la senadora compartió una fotografía junto a Ignacio Mier donde confirmó que es la decisión correcta para que el camino de la Cuarta Transformación en México siga.

“Elegimos al compañero Nacho Mier para encabezar los trabajos de nuestra mayoría, dando continuidad a un trabajo que seguirá entregando alegrías y victorias al pueblo de México”. Andrea Chávez, senadora de Morena.

Por otra parte, recordó lo que el país ha logrado tras tener a Morena en una “mayoría legislativa”, sumando la reforma al Poder Judicial y otras más para transformar al país.

Asimismo, aseguró que el objetivo de tener a Ignacio Mier al frente de Morena en el Senado es “que el PRIAN no regrese nunca más”.

Finalmente, sostuvo que Morena seguirá trabajando por México quien “nos entregó su confianza”.