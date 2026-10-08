El gobierno federal intervino en el descubrimiento de un presunto centro de exterminio y fosa clandestina localizadas en un predio del municipio de Xalisco, en Nayarit.

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) verificar los hallazgos identificados por la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

Durante su conferencia de prensa de este 8 de octubre, la Presidenta de México dijo estar enterada del reporte de la fiscal general del Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, por lo que pidió a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, establecer contacto con las autoridades estatales y trasladarse al lugar.

En ese contexto, Sheinbaum se negó a confirmar la versión difundida sobre el predio ubicado en la comunidad de La Curva. Indicó que se pronunciará una vez que se conozcan los resultados de la inspección.

“No sabemos todavía, hasta que no llegue la Comisión Nacional de Búsqueda, haga su trabajo, no podemos decir oficialmente qué se encontró”, sentenció. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Hallan centro de exterminio y fosa clandestina en Xalisco, Nayarit

Colectivos de familias buscadoras y autoridades locales reportaron el descubrimiento de prendas de vestir, restos óseos y un área con indicios de incineración de cuerpos que fue calificado como un centro de exterminio.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit inició diligencias por este presunto hallazgo el pasado 3 de octubre.

De acuerdo con la fiscal, Elvia Ludmila Heredia, en la zona había una hornilla artesanal y un tambo, los cuales que posiblemente eran utilizados para incinerar cuerpos, trabajo que se les facilitaba al mezclar diesel, gasolina y jabón.

En paralelo se trabaja en una fosa clandestina donde fueron localizados cuerpos.

CNB apoya investigación de fosa clandestina en Xalisco, Nayarit (Eduardo Díaz/sdpnoticias)

Hasta el momento, no se ha informado sobre víctimas identificadas, restos humanos confirmados ni personas detenidas.

Se espera que en las próximas horas o incluso días, el gobierno federal abordé y detalle este suceso.