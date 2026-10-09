La Fiscalía General del Estado de Nayarit continúa investigaciones en el predio encontrado en Xalisco, ya que además de centro de exterminio, habría sido como campo de adiestramiento.

La titular de la dependencia, Elvia Ludmila Heredia, señaló que existen denuncias que confirmarían que el predio de Xalisco se usaba para el adiestramiento del crimen organizado.

Hasta el momento no ha confirmado el número de restos hallados, ya que en el lugar habría varias fosas clandestinas que podrían extenderse a toda la zona.

Centro de Xalisco habría sido usado para adiestramiento, reporta Fiscalía de Nayarit

Elvia Ludmila Heredia dio a conocer que el centro de exterminio encontrado en La Curva, Xalisco, Nayarit, habría sido usado como campo de adiestramiento del crimen organizado.

En entrevista con Mario Campos, la fiscal de Nayarit declaró que hay indicios, testimonios y reportes anónimos sobre “cuidar la línea” entre Sinaloa, Zacatecas y Durango.

Al respecto, explicó que los testimonios refieren que las personas en el lugar realizaban distintos ejercicios, como obligarlos a dormir en los árboles, para después ponerlos a patrullar.

La fiscal de Nayarit informó que hubo detenidos de la estructura criminal predominante en Xalisco, quienes refirieron el uso de las instalaciones, así como otros testigos protegidos.

Y habrían sido los mismos testimonios quienes confirmaron las ejecuciones en el centro de exterminio, como había dado a conocer una primera denuncia anónima.

Habría indicios de varias fosas en La Curva de Xalisco, confirma la Fiscalía de Nayarit

Asimismo, la fiscal de Nayarit confirmó lo dicho por las madres buscadoras, referente a que no sólo hay restos quemados, que eran arrojados al arroyo cercano.

También habría restos óseos enterrados, así como ropa y otras posibles pertenencias, ya que los binomios caninos identificaron al menos seis lugares de interés.

Sin embargo, no sólo se trataría del predio encontrado, también habría restos en sus alrededores e incluso todo el cerro en La Curva, Xalisco.

Las madres buscadoras también dieron a conocer que el centro de exterminio tenía uso reciente, ya que encontraron huellas de arrastre hacia las hornillas y las recibió un olor penetrante.