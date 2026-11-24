La escritora Guadalupe Loaeza confirmó el fallecimiento de su esposo, Enrique Goldbard, reconocido médico, epidemiólogo, patólogo y divulgador científico cuya trayectoria dejó una huella importante en el ámbito de la salud y la comunicación especializada en México.

Desafortunadamente el Dr. Enrique Goldbard murió el domingo a las 5.20pm. Se fue tranquilo y en paz. Guadalupe Loaeza, escritora

La noticia fue dada a conocer por la propia Guadalupe Loaeza a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida acompañado de fotografías personales.

La muerte del especialista Enrique Goldbard generó numerosas muestras de solidaridad y condolencias, además de recordar su destacada labor profesional dedicada a la medicina, la investigación y la divulgación científica.

Muere Enrique Goldbard, esposo de la escritora Guadalupe Loaeza (Cuartoscuro / Guillermo Perea)

Muere Enrique Goldbard, esposo de la escritora Guadalupe Loaeza

La escritora Guadalupe Loaeza confirmó la muerte de su esposo, el reconocido médico, patólogo, epidemiólogo y divulgador científico Enrique Goldbard.

La noticia sobre el deceso comenzó a circular atrayendo la atención pública debido a la destacada trayectoria profesional del especialista, así como a su presencia constante junto a la autora en el ámbito cultural y social, con quien estuvo casado por más de dos décadas.

Al dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales, Guadalupe Loaeza compartió un mensaje acompañado por una serie de fotografías junto a su pareja. En su declaración textual, la escritora expresó: “Desafortunadamente el Dr. Enrique Goldbard murió el domingo a las 5.20pm. Se fue tranquilo y en paz”.

Muere Enrique Goldbard, esposo de la escritora Guadalupe Loaeza (Especial)

La autora puntualizó además que el médico trascendió en calma en su casa, sin que se precisaran de momento detalles ni causas médicas sobre las circunstancias del fallecimiento.

Ante la confirmación, lectores y colegas se sumaron de inmediato al duelo de la familia enviando mensajes de condolencia en redes sociales.

¿Quién fue Enrique Goldbard?

En el plano profesional, Enrique Goldbard se formó como médico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A lo largo de los años, su preparación académica y ejercicio profesional abarcaron la patología y la epidemiología, combinando su labor clínica y técnica con la divulgación científica.

A través de columnas y colaboraciones periodísticas en medios escritos, Enrique Goldbard acercó de forma constante conceptos de medicina y salud pública a lectores no especializados.