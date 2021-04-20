México.- El colectivo "Familias Unidas por Nayarit" descubrió este lunes 15 de enero dos fosas clandestinas con al menos 9 cuerpos en el municipio de Xalisco.

De acuerdo con el diario Excélsior, el hallazgo se realizó cerca del predio el Pantanal, a tan sólo 50 metros de otra fosa encontrada el pasado sábado con nueve cuerpos.

Ante ello, elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar y acordonaron la zona, para que personal del Centro Científico de Comprobación Criminal Certificador (C5) busque más cuerpos, con ayuda de binomios caninos.

Las autoridades han informado que hasta el momento no tienen el número exacto de cadáveres en las fosas, pero se confirmó el hallazgo ochos cuerpos han aparecido, cifra que probablemente aumentará en los próximos días.