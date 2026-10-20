Ludmila Heredia, titular de la Fiscalía de Nayarit, explicó como operaba en predio donde se encontró una fosa clandestina en el municipio de Xalisco.

La fiscal dijo que el sitio conocido como “La Casita”, localizado en la comunidad de La Curva, se usaba al menos desde 2019 como casa de seguridad, crematorio y más recientemente se implementó la fosa clandestina.

“Ahí los privaban, los torturaban, los ejecutaban, los carbonizaban y se arrojaban los huesos al arroyo… por lo menos del 2019 a la fecha… utilizaban un tambo en el cual combinaban diesel y otros químicos, gasolina, jabón para adherirse a la tela…” Ludmila Heredia, fiscal de Nayarit

Ludmila Heredia detalló a Azucena Uresti en entrevista con Grupo Fórmula, que “la fosa no tiene tanta antigüedad” como el crematorio pues inicialmente los carbonizaban y arrojaban los desechos a un arroyo cercano.

Fiscal de Nayarit adjudica fosa clandestina a El Jardinero del CJNG

La fosa clandestina en Xalisco se relaciona a acciones de Audias Flores Silva, El Jardinero, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con testimonios de testigos.

El Jardinero fue detenido el 27 de abril de 2026 en la comunidad de El Mirador en la zona serrana del municipio de La Yesca, en el estado de Nayarit.

La Fiscalía de Nayarit está en el proceso de recolección de indicios de la fosa clandestina en Xalisco para saber si los restos son humanos.

Testigos relataron que ahí fueron asesinados “desertores”; “chapulines”, en referencia a vendedores de droga de otros grupos; y personas secuestradas y asesinadas por encargo.

Fiscal de Nayarit rectifica término de “campo de exterminio”

Ludmila Heredia, rectificó y dijo que el término de “campo de exterminio” que usó inicialmente no fue bien aplicado.

La funcionaria recordó el dolor de las madres buscadoras y anunció que hay tres puntos de interés más como cumplimiento de compromisos para encontrar a sus familiares desaparecidos.