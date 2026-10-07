La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) compartió que colaborará con la Fiscalía General del Estado de Nayarit en la investigación por la fosa clandestina hallada en Xalisco.

“La CNB mantiene comunicación constante con la Fiscalía estatal para coadyuvar en las labores correspondientes” CNB

De acuerdo con la CNB, darán seguimiento a las dirigencias de la Fiscalía con personal y equipo especializado para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.

Esto luego de que se confirmara el hallazgo de 33 cráneos en un predio ubicado en la localidad La Curva en Xalisco, Nayarit, el pasado 3 de octubre de 2026.

CNB y Fiscalía de Nayarit investigan fosa clandestina en Xalisco; sería un campo de exterminio

La CNB compartió que, si bien la Fiscalía de Nayarit está a cargo de la investigación ministerial, la comisión apoyará con equipo especializado para “contribuir al procesamiento riguroso y ágil” de las pruebas que se obtengan.

De acuerdo con la comisión, la Fiscalía del Estado está encargada de:

procesamiento del sitio

recolección de indicios

trabajos periciales para determinar el número e identidad de las víctimas

“Da seguimiento a las diligencias y ha enviado equipo técnico especializado para fortalecer las labores de búsqueda y contribuir al procesamiento riguroso y ágil del predio, en coordinación con las autoridades competentes” CNB

CNB apoya investigación de fosa clandestina en Xalisco, Nayarit (Comisión Nacional de Búsqueda/X)

Asimismo, refrendó su compromiso en el acompañamiento de las familias para que reciban información verificada, transparente y oportuna sobre los avances de la investigación.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado resaltó que la fosa hallada en Xalisco sería un “campo de exterminio”.

Toda vez que fueron localizados restos óseos de reciente procesamiento y otros indicios sobre el uso del predio.

Cabe señalar que la Fiscalía de Nayarit compartió el hallazgo de una hornilla artesanal donde presuntamente se colocaban tambos de diésel, gasolina y jabón para quemar cuerpos y carbonizar huesos.

Hallazgo de fosa clandestina en Xalisco, Nayarit (Colectivo Familias Unidas por Nayarit/Facebook)

Llaman a familias de desaparecidos a apoyar en la identificación de restos óseos hallados en fosa clandestina de Xalisco

Por su parte, la coordinadora del colectivo Familias Unidas por Nayarit, Alejandra Pérez, compartió que se encontraron prendas y artículos personales en la fosa clandestina hallada en Xalisco que podrían servir para la identificación.

Sin embargo, resaltó que es importante que quienes tengan un familiar desaparecido, se acerquen a las autoridades competentes para entregar una muestra de ADN para realizar las pruebas genéticas correspondientes para la identificación de los restos óseos localizados.

“Lo que nosotros les sugerimos es este que puedan dar otorgar muestras de ADN para que posteriormente puedan ser confrontados con estos restos que se están localizando para que podamos obtener eh una identificación y posteriormente una entrega digna” Alejandra Pérez, colectivo Familias Unidas por Nayarit

Asimismo, resaltó que la fosa clandestina sí muestra indicios de haber sido utilizado “para el ocultamiento de seres humanos”, razón por la que la fiscalía la ha considerado un posible campo de exterminio.