La Fiscalía General del Estado de Nayarit dio a conocer el hallazgo de un centro de exterminio en La Curva, Xalisco, en donde había una fosa con restos recientes y una probable hornilla.

De acuerdo con la fiscal de Nayarit, el hallazgo tuvo lugar el pasado 3 de octubre, tras varias denuncias que datan desde febrero y marzo, como dieron a conocer las madres buscadoras.

Al respecto, la titular de la dependencia, Elvia Ludmila Heredia señaló que los colectivos, como Familias Unidas por Nayarit (Cofaunnay) apoyará en los trabajos de recuperación.

Fiscalía de Nayarit investiga presunto centro de exterminio en Xalisco: esto encontraron

En conferencia de prensa del lunes 5 de octubre, la fiscal de Nayarit, dio a conocer que encontraron un predio en La Curva, Xalisco que habría sido usado como un centro de exterminio.

De acuerdo con lo señalado, encontraron un tambo cargado con combustibles y jabón, probablemente para adherirse a la piel, para consumir el cuerpo, por lo que apuntan una hornilla rudimentaria.

La Fiscalía de Nayarit estima que los restos quemados eran arrojados a un riachuelo cercano, aunque no serían los únicos indicios, ya que hallaron una fosa clandestina en el lugar.

Elvia Ludmila Heredia explicó que en dicha fosa encontraron cuerpos recientes, pese a que el lugar estaba deshabitado, por lo que comenzaron las pruebas genéticas para identificar los restos.

Fiscalía de Nayarit investiga presunto centro de exterminio y fosa en Xalisco (Cofaunnay )

En el lugar también habrían sido encontrados zapatos, mochilas y casquillos, entre otros objetos, por lo que la fiscal comparó el centro de exterminio en Xalisco con el Rancho Izaguirre.

Madres buscadoras de Nayarit participarán en trabajos del centro de exterminio en Xalisco

Aunado a sus trabajos de investigación, la Fiscalía de Nayarit dio a conocer que los colectivos de búsqueda se sumaron a las labores en el centro de exterminio en Xalisco.

Al respecto, el colectivo Cofaunnay informó que darán seguimiento por su derecho de participar de manera informada y digna ante posibles hallazgos.

Añadieron los restos óseos encontrados en el centro de exterminio de Xalisco serán tratados con la debida diligencia y respeto, como también aseguró la Fiscalía de Nayarit.