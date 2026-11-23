La boda de Montserrat Arredondo, hija de Rodrigo Arredondo, generó controversia luego de que se difundieran imágenes de la celebración realizada durante tres días en el exclusivo hotel Chablé Yucatán.

La celebración de esta boda desató cuestionamientos pues el salario mensual bruto de Rodrigo Arredondo es de 39 mil 147 pesos, mientras que la boda pudo haber costado entre 5 y 8 millones.

Revelan detalles de la lujosa boda de Montserrat Arredondo en exclusivo hotel Chablé Yucatán

Montserrat Arredondo, hija de Rodrigo Arredondo, director del Conalep Morelos, celebró su boda durante tres días en un exclusivo hotel Chablé Yucatán, ubicado en el municipio de Chocholá, a unos kilómetros de Mérida.

Habitaciones del hotel Chablé Yucatán (Chablé Hotels)

De acuerdo con la información, el complejo hotelero se encuentra en una antigua hacienda henequenera del siglo XIX restaurada y cuenta con habitaciones de lujo, villas, jardines y campo de golf.

Reportes señalan que las habitaciones más económicas del hotel Chablé Yucatán tienen un precio aproximado de 21 mil pesos por noche, mientras que la Royal Villa alcanza los 96 mil 703 pesos.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran que la celebración se extendió durante tres días y que cada jornada tuvo una temática diferente, con códigos de vestimenta específicos para los asistentes.

Así fue la boda de tres días de Montserrat Arredondo en el exclusivo hotel Chablé Yucatán (Especial)

Así fue la boda de tres días de Montserrat Arredondo en el exclusivo hotel Chablé Yucatán (Captura de pantalla)

Entre los proveedores contratados destacó Alfonso Waithsman, conocido como el maquillista de las estrellas por su trabajo con celebridades, así como la participación de un DJ, cuya cotización mínima reportada es de 30 mil pesos por presentación.

Alfonso Waithsman, maquillista de las estrellas (Alfonso Waithsman)

Rodrigo Arredondo, director del Conalep Morelos, aclara cómo se pagó la boda de su hija

Tras haberse dado a conocer la lujosa boda de tres días de Montserrat Arredondo en el exclusivo hotel Chablé Yucatán, Rodrigo Arredondo aclaró cómo fue que se pagó la celebración.

En conferencia de prensa, Rodrigo Arredondo reconoció que la mayor parte del coste de la boda fue pagada por el novio y su familia, asegurando no tener nada que esconder o haber cometido algún delito.

Sobre la participación de Alfonso Waithsman en el evento, Rodrigo Arredondo detalló que el maquillista es amigo de su esposa y esa habría la razón de sus servicios en la celebración.

Pese a asegurar que no utilizó el dinero público para costear la boda de su hija, Rodrigo Arredondo ofreció dejar la dirección del Conalep Morelos, decisión que tomaría la gobernadora Margarita González.