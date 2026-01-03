Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó una advertencia a México y a los cárteles del narcotráfico luego de anunciar la captura de Nicolás Maduro este sábado 3 de enero.

En entrevista con Fox, el presidente Donald Trump celebró la operación que realizaron militares de Estados Unidos en Venezuela y adelantó que habría que hacer algo con México.

Imagen de Nicolás Maduro detenido por Estados Unidos que Donald Trump compartió. (Agencia México)

Donald Trump lanza advertencia a México luego de captura de Maduro en Venezuela

El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro durante una operación que se realizó en Venezuela y dijo que “algo habrá que hacer con México”.

Pese a la buena relación con Claudia Sheinbaum, Donald Trump afirmó que los cárteles del narcotráfico gobiernan México y dijo que Estados Unidos podrían eliminarlos.

“Le he preguntado (a Claudia Sheinbaum) en numerosas ocasiones: ‘¿Quieres que eliminemos a los cárteles?’” Donald Trump

En repetidas ocasiones, el presidente Donald Trump ha ofrecido su ayuda militar a México para detener a los cárteles del narcotráfico, pero Shienbaum lo ha rechazado en cada una de ellas.

JD Vance destaca trabajo Donald Trump tras captura de Nicolás Maduro

A través de redes sociales, el vicepresidente JD Vance dijo que Nicolás Maduro fue la primera persona en descubrir que Donald Trump “habla en serio”, pues el presidente lo advirtió.

JD Vance adelantó que “el narcotráfico debe cesar” y felicitó a “valientes operadores especiales que lograron una operación realmente impresionante”.