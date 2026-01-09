Representantes demócratas del Congreso advirtieron que un ataque militar del presidente Donald Trump contra México traería consecuencias “desastrosas” para Estados Unidos.

Los demócratas del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta a Marco Rubio pidiéndole que se comprometa a no permitir un ataque militar contra México, pues traería altos riesgos.

Demócratas advierten riesgos de un ataque militar de Trump contra México (Evan Vucci / AP)

Demócratas piden evitar que Trump ordene ataque militar contra México y advierten los riesgos

Los representantes demócratas del Congreso de Estados Unidos expresaron su rechazo al “uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela”, así como las amenazas contra México.

“Le escribimos para manifestar nuestra firme oposición al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y a las amenazas del presidente y de funcionarios de la administración que aluden a una posible acción militar de Estados Unidos dentro de México sin el consentimiento de México y sin la autorización del Congreso”. Carta de los demócratas de Estados Unidos

En su carta a Marco Rubio, los 75 demócratas expresaron que un ataque militar de Trump contra México traería consecuencias desastrosas, pues el país es el principal socio comercial de Estados Unidos.

Los congresistas advirtieron que un ataque militar de Donald Trump contra México afectaría los intereses empresariales de Estados Unidos, pues podría provocar un freno al comercio y un aumento de la migración.

Asimismo, los congresistas demócratas destacaron la cooperación del gobierno de México bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajar los temas de seguridad.

“Bajo el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha incrementado de manera significativa su cooperación con Estados Unidos, cualquier acción militar unilateral violaría la soberanía de México y empañaría la nueva era de cooperación”. Carta de los demócratas de Estados Unidos

Cabe recordar que tras la detención de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump reiteró que los cárteles de narcotráfico controlaban México, por lo que “algo tendrían que hacer”.

De acuerdo con López-Dóriga, el Departamento de Estado ya habría recibido la instrucción para analizar y justificar legalmente un ataque militar de Estados Unidos contra México.