Uber anunció el lanzamiento de la Uber Card, su primera tarjeta de crédito a nivel global, en alianza con la fintech mexicana Klar y Mastercard.

México fue elegido como mercado inicial por su relevancia estratégica, con un universo potencial de 32 millones de clientes.

La tarjeta de crédito se ofrecerá en dos versiones: Standard, sin anualidad y con hasta 7% de cashback en viajes, y Platinum, con beneficios premium como acceso a salas VIP y hasta 10% de recompensas.

El despliegue de Uber Card comenzará en junio de 2026 vía la app de Uber.

Lanza Uber en México su primer tarjeta de crédito

En un movimiento estratégico para fortalecer su ecosistema digital, Uber anunció su alianza con la fintech mexicana Klar y Mastercard para el lanzamiento de la Uber Card, su primer producto de tarjeta de crédito a nivel global.

Esta iniciativa busca aprovechar la infraestructura tecnológica de Klar y el alcance masivo de Uber para ofrecer soluciones financieras a usuarios que tradicionalmente han sido desatendidos por la banca convencional.

Uber y Klar se alían para lanzar tarjeta de crédito en México (Elizabeth Flores)

Uber Card, un producto diseñado para el mercado mexicano

Daniel Colunga, director general de Uber Eats en América Latina, destacó que México es uno de los cinco mercados más importantes para la compañía, lo que motivó que fuera el país elegido como “punta de lanza” para este proyecto.

El universo inicial de clientes potenciales asciende a 32 millones de personas, sumando los 25 millones de usuarios activos de Uber y los 7 millones de Klar en México.

La oferta consiste en dos versiones de la tarjeta Uber Card:

Uber Card Standard : No cuenta con anualidad y ofrece un 7% de cashback en viajes de Uber, 2% en Uber Eats y 1% en gastos externos como telefonía y streaming.

: No cuenta con anualidad y ofrece un 7% de cashback en viajes de Uber, 2% en Uber Eats y 1% en gastos externos como telefonía y streaming. Uber Card Platinum: Diseñada para un segmento premium, ofrece hasta un 10% de cashback en viajes, 5% en Uber Eats y 3% en servicios externos, además de acceso a salas VIP en aeropuertos. Esta versión tiene una anualidad de 2,000 pesos, la cual puede exentarse con un gasto trimestral de 60,000 pesos.

Ambas versiones incluyen sin costo adicional la membresía Uber One, que otorga beneficios como entregas sin costo y descuentos exclusivos.

Daniel Colunga. Director general de Uber Eats Latinoamérica (Elizabeth Flores)

Condiciones financieras de Uber Card

En cuanto a las condiciones financieras, se informó que la versión Platinum tiene una tasa de interés cercana al 60% anual, con un Costo Anual Total (CAT) del 75%.

Por su parte, la tarjeta Standard, dirigida a un segmento que suele estar más desatendido, presenta una tasa de interés cercana al 100% anual y un CAT del 120%.

Tecnología y Seguridad de Uber Card

Stefan Möller, CEO de Klar, enfatizó que la alianza combina la capacidad de escala de su plataforma tecnológica con el ADN digital de Uber.

Por su parte, Mariana Casar, vicepresidenta de Mastercard México, señaló que la tarjeta integra tecnologías avanzadas de ciberseguridad, tokenización y pagos sin contacto (contactless) para garantizar que cada transacción sea fluida y segura en más de 200 países.

Uber y Klar se alían para lanzar tarjeta de crédito en México (Elizabeth Flores)

Uber Card estará disponible a partir de junio en la app de Uber

El despliegue de la tarjeta de crédito Uber Card será gradual durante el mes de junio de 2026 a través de la aplicación de Uber, donde los usuarios podrán solicitarla en un proceso digital que toma aproximadamente tres minutos.

Con este lanzamiento, Uber cierra un círculo de servicios financieros en México que ya incluía productos para socios conductores y créditos para restaurantes, enfocándose ahora plenamente en el consumidor final.