La presidenta Claudia Sheinbaum dejó ver que la presencia de agentes de la agencia de Administración Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en México durante el sexenio de Felipe Calderón no sirvió dado que Genaro Garcia Luna terminó aliado con los delincuencia organizada, así lo dijo al reiterar su posición contra el intervencionismo.

“En la época de Calderón los agentes de la DEA iban a los operativos, estaban con las fuerzas federales ¿y de qué sirvió? fue premiado Garcia Luna en esa época y después lo detuvieron porque era parte de la delincuencia organizada… eso nunca se le debe olvidar al pueblo... (Calderón) puso al frente de esa guerra (contra el narco) a un narcotraficante, a un aliado de un grupo delictivo” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera de este 6 de enero, Claudia Sheinbaum dijo que no se debe olvidar que Felipe Calderón puso a un narcotraficante al frente de la estrategia de la guerra contra el narco.

Ello en referencia a Genaro García Luna, sentenciado en 2024 a más de 38 años de cárcel en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum reitera “no subordinación” ante Estados Unidos

Todo ello lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum para insistir que ante los ofrecimientos de Estados Unidos, México ha respondido con la intención de dejar claro que la relación debe ser de cooperación, no de subordinación.

“Nosotros no estamos ni con el injerencismo ni el intervencionismo sino con la cooperación y la colaboración… se lo manifestamos siempre al gobierno de los Estados Unidos…” Claudia Sheinbaum

Sobre la actual estrategia de seguridad de México, dijo que respecto a los jóvenes que se trabaja para que no piensen que es una opción de vida acercarse a un grupo delictivo a la vez que se trabaja por la cero impunidad.

Claudia Sheinbaum responde ante declaraciones de Trump de “hacer algo con México”

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se dieron después de que el fin de semana, Donald Trump dijo que habría que hacer algo con México dada la presencia de cárteles del narcotráfico.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Donald Trump recordó el domingo 4 de enero que ha ofrecido ayuda militar a México e ocasiones pasadas.

El 5 de enero Claudia Sheinbaum dijo que no cree que Donald Trump tome en serio una hipotética invasión a México sino que es una forma de expresarse del mandatario estadounidense.

México no solo está en la mira de Estados Unidos, también Colombia y Groenlandia, reiteró Trump este fin de semana tras los bombardeos en Caracas, Venezuela.