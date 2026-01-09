El presidente Donald Trump anunció este jueves 8 de enero que Estados Unidos pronto iniciará con ataques terrestres en contra de cárteles del narcotráfico de México.

Tras la operación que Estados Unidos realizó en Venezuela, Trump adelantó que “algo habría que hacer con México” y hoy anunció que pronto iniciarán los ataques terrestres a cárteles.

Conferencia de Trump tras detención de Nicolás Maduro. (Alex Brandon / AP)

Donald Trump anuncia ataques terrestres a cárteles y advierte a México

Donald Trump anunció que pronto iniciarán los ataques terrestres a cárteles del narcotráfico que gobiernan México.

“Vamos a empezar ahora mismo a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles, que gobiernan México”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Durante una entrevista con Fox News, Donald Trump reiteró que los cárteles controlan México y matan a alrededor de 250 mil personas al año en Estados Unidos.

“Es muy triste lo que pasa en ese país. Los cárteles matan 250,000 personas en nuestra nación cada año, es devastador”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Cabe mencionar que esta no sería la primera vez que Donald Trump lanza advertencia a México, sobre la que Claudia Sheinbaum asegura que no hay riesgo de una intervención de Estados Unidos.