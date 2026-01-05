El presidente de Estados Unidos, Donald Trump insistió que México debe organizarse y hacer más para combatir el tráfico de drogas en el territorio.

Así lo dijo al señalar que su gobierno tendría que tomar medidas contra los cárteles ya que estos son muy fuertes.

“Por cierto, debe hacer algo México. México debe organizarse, ya que están pasando por México y tendremos que tomar medidas. Nos gustaría que México lo hiciera, son capaces de hacerlo, pero lamentablemente los cárteles son muy fuertes” Donald Trump

Así lo dijo Donald Trump este domingo 4 de enero desde el Air Force One cuando volvía a Washington después de días en Florida y en vísperas de la primer audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York.

Donald Trump anuncia más detenciones por tierra

“El terreno es llano”, dijo Donald Trump al anunciar más detenciones por tierra contra los narcotraficantes, tras recordar las acciones en el mar.

Sobre Claudia Sheinbaum insistió que es una fantástica persona y recordó cuando le ofreció el envío de tropas estadounidenses a México.

Donald Trump anuncia caída de Cuba pero sin nintervención militar

Desde el Air Force One, Donald Trump dijo que “Cuba esta punto de caer” ya que no podría sostenerse debido a que depende del petróleo de Veenezuela.

De esa manera descartó que vaya a haber alguna acción militar como en Venezuela pues la propia decadencia por la falta de recursos la hará caer.

“Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente… no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano… vamos a terminar hablando de Cuba porque está en decadencia y queremos ayudar a la gente” Donald Trump

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, de padres cubanos, evitó abundar sobre los próximos pasos en Cuba durante una entrevista en NBC News.

Donald Trump tiene en la mira a Colombia y Groenlandia

Donald Trump insistió que “le suena bien” un intervención militar en Colombia ya que dijo ahí han matado a mucha gente.

También insistió que necesita Groenlandia desde el punto de vista estratégico y de seguridad ante presencia de Rusia y China.