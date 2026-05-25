El Estadio GNP Seguros de la CDMX recibe con concierto doble a System of a Down en el Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de mayo.

A lo que fans de System of a Down en el Estadio GNP Seguros ya les tenemos los detalles de horario y hora en la que terminan los conciertos para que no se pierdan de ningún momento:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: IDLES

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto System of a Down (OCESA)

Wake Up! Stadium Tour 2026 de System of a Down llega al Estadio GNP Seguros

La esperada gira de conciertos Wake Up! Stadium Tour 2026 de System of a Down llega al Estadio GNP Seguros este 27 y 28 de mayo, tras casi 8 años de no pisar suelo mexicano.

Por lo que el regreso de System of a Down en concierto al Estadio GNP Seguros se espera que sea inolvidable, por lo que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.