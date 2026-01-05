Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, criticó a Donald Trump por su afirmación sobre México tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Luego de revelar que habían capturado a Maduro, Donald Trump dijo en una entrevista que “algo habría que hacer con México”, pues el país estaría gobernando con los cárteles del narcotráfico.

Ricardo Monreal critica a Donald Trump y afirma que “está muy alejado de la realidad” (Cámara de Diputados)

Ricardo Monreal rechaza declaración de Trump sobre cárteles en México

Durante una conferencia de prensa, Ricardo Monreal habló sobre la declaración que el presidente Donald Trump hizo sobre la situación de los carteles del narcotráfico en México.

El diputado Ricardo Monreal aseguró que Donald Trump “está muy alejado de la realidad” y reiteró que por parte del gobierno de la 4T “no hay ninguna preocupación” por estas declaraciones.

Pese a lo dicho por Donald Trump, Ricardo Monreal señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado combatiendo al crimen organizado desde que llegó a la presidencia.

“Desde el primer día que ella tomó posesión del cargo ha demostrado que frente al cártel, frente a los cárteles, frente al crimen organizado no hay tregua y que ha sido una lucha sin cuartel la que ella ha emprendido en materia de seguridad. Ahí están los números”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal acotó que la declaración de “hacer algo con México” se dio por la coyuntura mundial, pero vio poco posible una intervención de Estados Unidos en el país.

Tras los comentarios de Trump, Ricardo Monreal dijo que como diputados van a “mantener seriedad, prudencia y una defensa a la soberanía y a la independencia de México”.