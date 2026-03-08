En el marco del Día Internacional de la Mujer hoy 8 de marzo, Claudia Sheinbaum encabezó un evento para destacar la labor de las mexicanas a lo largo de la historia.

En su mensaje, la presidenta de México enlistó a las heroínas que “tejieron patria” en la Independencia de México, la Revolución Mexicana, la intervención francesa y más batallas históricas.

Asimismo, Sheinbaum destacó que todo el mes de marzo será dedicado a recordar a las mujeres que han sido borradas de la historia y las que trabajan día a día por México.

Empezando, dijo, por las mujeres de las Fuerzas Armadas de México, protagonistas del evento del 8M en CDMX .

Posteriormente el Gobierno de México reconocerá a las mujeres de:

Medicina

Ciencia

Fábricas

Campo

Ciudad

Trabajadoras del hogar

Mujeres en la historia

Además la presidenta de México reconoció que a lo largo de la historia del país hubo mujeres que ayudaron a construir a la nación como:

Leona Vicario, quién ayudó a la Independencia de México

Josefa Ortíz Téllez-Girón, cuya determinación ayudó a encender el movimiento independentista

Gertrudis Bocanegra, quién defendió la libertad de México incluso frente a la muerte

Manuela Molina, formó un batallón y combatió junto a Morelos

Altagracia Mercado, financió y comandó su propio batallón

Mariana Rodríguez del Toro, conspiró contra el Gobierno virreinal

Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, activista política, organizadora social, protagonista en tiempos de guerra y figura diplomática en tiempos difíciles para el país

Ignacia Riesch, abogada y militar durante la segunda intervención francesa

Carmen y Natalia Serdán, combatientes en la Revolución Mexicana

Dolores Jiménez y Muro, defensora de los derechos indígenas y de las mujeres

Hermila Galindo, educadora

Adela Velarde, dio nombre a las Adelitas

Sheinbaum reconoce a las mujeres de las Fuerzas Armadas de México

Además en su discurso la presidenta Sheinbaum reconoció primero a las mujeres de las Fuerzas Armadas de México.