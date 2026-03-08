En el marco del Día Internacional de la Mujer hoy 8 de marzo, Claudia Sheinbaum encabezó un evento para destacar la labor de las mexicanas a lo largo de la historia.
En su mensaje, la presidenta de México enlistó a las heroínas que “tejieron patria” en la Independencia de México, la Revolución Mexicana, la intervención francesa y más batallas históricas.
Asimismo, Sheinbaum destacó que todo el mes de marzo será dedicado a recordar a las mujeres que han sido borradas de la historia y las que trabajan día a día por México.
Empezando, dijo, por las mujeres de las Fuerzas Armadas de México, protagonistas del evento del 8M en CDMX.
Posteriormente el Gobierno de México reconocerá a las mujeres de:
- Medicina
- Ciencia
- Fábricas
- Campo
- Ciudad
- Trabajadoras del hogar
- Mujeres en la historia
Además la presidenta de México reconoció que a lo largo de la historia del país hubo mujeres que ayudaron a construir a la nación como:
- Leona Vicario, quién ayudó a la Independencia de México
- Josefa Ortíz Téllez-Girón, cuya determinación ayudó a encender el movimiento independentista
- Gertrudis Bocanegra, quién defendió la libertad de México incluso frente a la muerte
- Manuela Molina, formó un batallón y combatió junto a Morelos
- Altagracia Mercado, financió y comandó su propio batallón
- Mariana Rodríguez del Toro, conspiró contra el Gobierno virreinal
- Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, activista política, organizadora social, protagonista en tiempos de guerra y figura diplomática en tiempos difíciles para el país
- Ignacia Riesch, abogada y militar durante la segunda intervención francesa
- Carmen y Natalia Serdán, combatientes en la Revolución Mexicana
- Dolores Jiménez y Muro, defensora de los derechos indígenas y de las mujeres
- Hermila Galindo, educadora
- Adela Velarde, dio nombre a las Adelitas
Sheinbaum reconoce a las mujeres de las Fuerzas Armadas de México
Además en su discurso la presidenta Sheinbaum reconoció primero a las mujeres de las Fuerzas Armadas de México.
“Quiero dar este reconocimiento a las mujeres de México, a las mujeres que tejen la patria en una de sus responsabilidades más altas, su Defensa, a las mujeres que además de dar la vida por su familia están dispuestas a dar su vida por la patria y por su pueblo”Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México