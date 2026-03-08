Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, dio un mensaje por el 8M, día que resaltó como de lucha feminista; asimismo, recordó que “No es un día para felicitar”.

“El #8M no es para felicitaciones es para la memoria, la lucha y la reivindicación. Es el día para mirar lo que falta y seguir abriendo camino porque cada derecho que conquistamos ha costado y ha brindado libertades para todas. ” Clara Brugada

Durante un evento oficial en CDMX, Clara Brugada no solo mandó un mensaje por el 8M, sino que también conmemoró el hito de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México en 200 años, simbolizando un cambio de época en derechos de las mujeres.

Clara Brugada enfatiza avances en la equidad de género durante evento del 8M

En un evento oficial que conmemora el 8M, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lanzó un mensaje recordando el porqué el Día Internacional de la Mujer no se felicita; también enfatizó los avances en la equidad de género.

Especialmente, destacó los avances legislativos desde hace 50 años e insistió también en no bajar la guardia ante desigualdades persistentes.

No obstante, pese al mensaje por el 8M de Brugada, en redes sociales las críticas hacia el gobierno de la CDMX y México recuerdan el aumento de desapariciones femeninas y las restricciones a protestas en el Zócalo.

De igual manera, hubo usuarios que demandaron a la jefa de Gobierno de CDMX, mayor seguridad y libertad de manifestación durante el 8M.