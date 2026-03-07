El domingo 8 de marzo se llevará a cabo la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer en calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Esto toda vez que Colectivas feministas han lanzado un llamado para que miles de mujeres salgan a las calles de la CDMX para protestar contra violencia y la desigualdad.

¿Cuál es el horario y ruta de la marcha 8 de marzo en CDMX por el Día Internacional de la Mujer?

Este 2026 se llevará a cabo una nueva edición de la marcha 8 de marzo en CDMX, para conmemorar así el Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, Colectivas feministas han citado a las mujeres que asistan a la manifestación a reunirse a partir de las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución.

Ello con la intención de que la manifestación de comienzo en punto de las 12 del día, en donde se irán sumando otros colectivos que han llamado a reunirse en la Glorieta de las Mujeres que luchan.

Así, la ruta a seguir desde ambos puntos, será:

Del Monumento a la Revolución a la Avenida de la República hasta llegar a la Avenida Juárez.

De la Glorieta de las Mujeres que Luchan seguirán por Avenida Paseo de la Reforma hasta llegar a la Avenida Juárez.

De la Avenida Juárez marcharan hasta llegar al Eje Central Lázaro Cárdenas

Seguirán por el Eje hasta encontrar la calle 5 de Mayo

De 5 mayo marcharan hasta la Plaza de la Constitución

Marcha 8 de Marzo en CDMX: vialidades cerradas por Día de la Mujer

El gobierno de la CDMX detalló cuáles son las vialidades que permanecerán cerradas con motivo de la marcha del 8 de Marzo en CDMX por el Día de la Mujer.

De acuerdo con las autoridades, las vialidades que serán cerradas durante la marcha del 8M son las siguientes:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Plaza de la República

Calle 5 de Mayo

Avenida Hidalgo

El gobierno de la CDMX manifestó que, debido a que las calles estarán cerradas durante la mayor parte del domingo 8 de marzo, los capitalinos deberán tener alternativas viales para evitar contratiempos:

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

José María Izazaga

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Avenida Río de la Loza