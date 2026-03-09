Un grupo de hombres emprendió actos vandálicos e intentó derribar una puerta del edificio de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en el marco de la marcha del 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer.

En videos difundidos se observan a varios hombres intentando derribar una puerta del edificio histórico con una valla.

La mayoría de los hombres que participaron en dichos actos por la noche del 8M tenían el rosto descubierto; algunas mujeres presentes tenían la cara cubierta con cubrebocas o pañuelos.

Manifestantes se lanzan contra edificio de gobierno de CDMX

Desde el interior del edificio de gobierno de la CDMX se vio salir gases para disuadirlos, no obstante, siguieron dañando el mobiliario con piedras, pintas e intentos de incendio.

De fondo se escuchaban señalamientos contra los policías que se mantenían dentro del edificio lanzando gases y contra el gobierno.

Hombres no logran portazo en edificio de gobierno de la CDMX

Se reportan vidrios rotos de ventanas y puertas, pero a pesar de todo, no pudieron derribar la puerta ni ingresar.

Inicialmente se vio personal de bomberos al exterior del edificio, pero tras los enfrentamientos solo se vio una nube de gases y las luces fueron apagadas al exterior.