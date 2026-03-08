En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), el Papa León XIV dedicó un mensaje especial a las mujeres que son víctimas de violencia y discriminación en todo el mundo.

Desde la plaza de San Pedro, frente a miles de fieles, el pontífice pronunció estas palabras durante el rezo del Ángelus dominical, donde expresó su solidaridad con las mujeres que enfrentan violencia de manera cotidiana.

El Papa León XIV aseguró que mantiene en sus oraciones a quienes sufren estas situaciones y reconoció la gravedad del problema a nivel global.

Hoy se celebra el #DíadelaMujer. Renovemos el compromiso para el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y de la mujer. Lamentablemente, muchas mujeres, desde la infancia, siguen siendo discriminadas y sufren diversas formas de violencia. A ellas, de modo especial, van mi… — Papa León XIV (@Pontifex_es) March 8, 2026

Papa León XIV condena la violencia y discriminación contra las mujeres

En su mensaje, el pontífice fue enfático al señalar que muchas mujeres continúan siendo víctimas de discriminación desde la infancia y enfrentan distintas formas de violencia a lo largo de su vida.

Por ello, expresó su cercanía con quienes padecen estas situaciones en el marco del 8M, fecha que se conmemora en diversas partes del mundo para visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres.

Adicionalmente, el santo pontífice también su solidaridad y oraciones a las mujeres que sufren este tipo de violencias al rededor del mundo.

“Lamentablemente, muchas mujeres siguen siendo discriminadas desde la infancia y sufren diversas formas de violencia. A ellas, en modo especial, les expreso mi solidaridad y mis oraciones” Papa León XIV

Papa León XIV (EFE)

Papa León XIV señala que la violencia contra la mujer es una contradicción

Además, en respuesta a la carta de un feligrés italiano sobre la violencia de género, el pontífice reflexionó sobre las causas profundas de este fenómeno de la violencia contra las mujeres.

Explicó que, en muchos casos, las mujeres son asesinadas por representar valores que contradicen una mentalidad de dominación.

De acuerdo con el Papa León XIV, esta violencia no debe entenderse únicamente como hechos aislados, sino como parte de una estructura de dominación que castiga a las mujeres cuando cuestionan o desafían los roles de subordinación que se les han impuesto.

Sus palabras resuenan en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.