Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), destacó la labor de las mujeres que trabajan en la institución durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M).

Durante una ceremonia oficial, la fiscal capitalina entregó el reconocimiento “Mujeres que transforman la procuración de justicia” a 100 servidoras públicas de la Fiscalía CDMX como un reconocimiento a su trayectoria, desempeño, compromiso y contribución al fortalecimiento de la procuración de justicia en la capital del país.

Bertha Alcalde Luján, fiscal General de Justicia de CDMX (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Trabajo de las mujeres es fundamental en la Fiscalía CDMX: Bertha Alcalde

Bertha Alcalde encabezó la ceremonia desde el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), donde destacó que el trabajo de las mujeres dentro de la Fiscalía es clave para fortalecer las instituciones de justicia.

Durante su mensaje, la fiscal señaló que las 100 funcionarias reconocidas en el marco del 8M han impactado de manera positiva en la vida de miles de personas.

“Hemos elegido reconocer a cien mujeres cuya labor destacada ha influido en la vida de miles de personas. Las reconocemos porque su trabajo cotidiano sostiene el funcionamiento de esta Fiscalía y fortalece la confianza de la ciudadanía en la justicia. Desde distintas responsabilidades, cada una de ellas contribuye a que esta Fiscalía cumpla con su misión” Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía de la CDMX

Asimismo, afirmó que reconocer su labor también implica visibilizar el papel fundamental que desempeñan en la construcción de una institución comprometida con la sociedad.

Añadió que las historias de vida de las servidoras públicas reflejan valor, capacidad y compromiso con el servicio público, cualidades que fortalecen el trabajo de procuración de justicia en la Ciudad de México.

Fiscalía CDMX entrega reconocimientos en cuatro categorías por el 8M

La distinción entregada por Bertha Alcalde a mujeres que trabajan dentro de la Fiscalía capitalina se organizó en cuatro categorías, con el objetivo de reconocer diferentes áreas de desempeño dentro de la institución: