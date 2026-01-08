Claudia Sheinbaum descarta que la suspensión por parte del Senado del ingreso de militares estadounidenses a México se encuentre ligado a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum afirmó que el aplazamiento radica en la agenda legislativa que tiene el Senado.

En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la suspensión del ingreso de militares estadounidenses esté ligada a lo que ocurrió Venezuela con la captura de Nicolás Maduro.

Claudia Sheinbaum explicó que la razón del aplazamiento tiene que ver con la agenda legislativa y no con os acontecimientos en Venezuela.

En su intervención, Claudia Sheinbaum resaltó que será en febrero que el Senado aborde el tema del ingreso de militares estadounidenses.

“Tiene que haber una reunión extraordinaria porque se aprueba por el Pleno del Senado y hasta donde tengo entendido, el Senado (...) tenía otras iniciativas que aprobar, entonces decidieron hacerlo hasta febrero, que es el momento en que inician el periodo de sesiones normales” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recordó que es el Senado que da la autorización de ingreso de fuerzas extranjeras a México y es un procedimiento que viene en la Constitución.

Además recordó que son acciones que se realizan desde hace mucho tiempo, por lo que solo se propuso porque había otro tema.

“Esas son acciones que se realizan desde hace mucho tiempo y constitucionalmente tiene que haber aprobación del Senado, entonces lo que decidieron fue, pues posponerlo para retomarlo en sesión ordinaria, dado que no había otro tema para una sesión extraordinaria” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pidió el ingreso de militares estadounidenses a México para participar en un curso de adiestramiento

Cabe recordar que el Senado de la República Mexicana decidió aplazar la discusión sobre la autorización para el ingreso de efectivos Navy Seals y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos a México .

Esto luego de la solicitud presentada por Claudia Sheinbaum para que militares estadounidenses pudieran ingresar al país.

Claudia Sheinbaum señaló que el ingreso de los Navy SEALs y el Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos sería con el objetivo de participar en un curso de adiestramiento para personal de la Marina.

Se tenía previsto que la solicitud fuera abordada en el Senado de la república el pasado 5 de enero de 2026 en una sesión extraordinaria, pero terminó siendo pospuesta.

La decisión del Senado generó gran controversia y es que generó dudas sobre una posible relación con la intervención de Estados Unidos en Venezuela.