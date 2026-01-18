A través de sus redes sociales, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), reveló que está en la búsqueda de un expolicía mexicano, quien aparentemente tendría nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Omar Guillermo Cuen-Lugo es un ex policía federal mexicano. Es buscado por supervisar los envíos de tráfico de cocaína desde México a Estados Unidos para el Cártel de Sinaloa. Sus últimas ubicaciones conocidas son Tijuana, México y Los Ángeles.” ICE

Omar Guillermo Cuen-Lugo, expolicía mexicano es buscado por ICE por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con el comunicado subido a sus redes oficiales, ICE está en búsqueda de Omar Guillermo Cuen-Lugo, expolicía mexicano, a quien acusan de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa:

ICE busca al expolicía mexicano Omar Guillermo Cuen-Lugo, por nexos con el Cártel de Sinaloa (@ICEgov / X)

A Omar Guillermo Cuen-Lugo se le acusa de estar vinculado al Cártel del Sinaloa, siendo uno de los operadores de Ismael “El Mayo” Zambada; además de ser acusado de distribuir cocaína, también se le imputa el delito de lavado de dinero

De acuerdo con ICE, Cuen-Lugo era el encargado de supervisar el tráfico de cocaína del Cártel de Sinaloa que viajaba desde México hasta Estados Unidos, por rutas que cruzan desde Sinaloa y Baja California hasta llegar al país norteamericano.

Según reveló ICE en su comunicado, las últimas localizaciones conocidas de este expolicía mexicano buscado por narcotráfico, son:

Tijuana, México

Los Ángeles, Estados Unidos

Tras difundir la foto de Omar Guillermo Cuen-Lugo, también conocido como “El Compa Omar”, colocaron una línea telefónica para denunciar de manera anónima o brindar cualquier información para lograr su captura.