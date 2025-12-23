Se dio a conocer que el Senado aprobó la entrada y salida de militares de Estados Unidos a México, por lo que se alista un periodo extraordinario a partir del próximo 13 de enero del 2026.

La entrada y salida de militares estadounidenses es autorizada por el Senado

De acuerdo con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, estarán atendiendo dos solicitudes que les fueron enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar ingresos y salidas militares estadounidenses.

La primera es la salida de 60 elementos de la Armada de México quienes estarán participando en un ejercicio de fuerzas especiales en Mississippi, Estados Unidos del 18 de enero al 13 de marzo del 2026 en donde viajarán con equipo táctico y armamento, pero sin municiones.

La segunda solicitud que hizo Claudia Sheinbaum al Senado fue el ingreso a México de tropas estadounidenses de los elementos Navy SEAL’s y del 7º Grupo de Fuerzas Especiales, quienes estarían entrenando en instalaciones militares del Estado de México y Campeche.

Esta entrada de militares estadounidenses a México, siendo una solicitud hecha al Senado por Sheinbaum, sería en las fechas del 19 de enero al 15 de abril del 2026.

Estos movimientos requieren aval del Senado por mandato constitucional, y aunque estos movimientos son recurrentes desde sexenios pasados, han tenido un incremento en los últimos años.