La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, aclaró que el Senado no tiene facultades para permitir el ingreso de aviones militares de Estados Unidos, como ocurrió el 17 de enero de 2026.

“En el caso de los aviones, es directamente el Gabinete de Seguridad quien tiene que dar su consentimiento“

Laura Itzel Castillo reiteró que el Senado de la República no tiene capacidad para intervenir en esa clase de asuntos, pues la Carta Magna sólo especifica que el Senado puede regular en torno a la entrada y salida de tropas.

Por este caso, el Gabinete de Seguridad informó la noche del domingo que la presencia del avión estadounidense, Hércules C-130, contaba con autorización de autoridades mexicanas, en seguimiento a actividades de capacitación.

Laura Itzel (Senado/Cortesía )

Claudia Sheinbaum explica por qué un avión militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto de Toluca

Al aclarar los motivos por los que el avión militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto de Toluca, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que este vuelo no fue irregular, sino que fue parte de un acuerdo de cooperación.

Incluso, explicó que la llegada del avión militar de Estados Unidos estaba pactada desde octubre de 2025, con el objetivo de realizar tareas relacionadas con la capacitación de personal mexicano, motivo por el que no necesitó debate en el Senado.

Claudia Sheinbaum también señaló que en el avión Hércules C-130 transportaba de regreso a México a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que había viajado a Estados Unidos para recibir capacitación.

“Malo sería que hubiera ingresado y aterrizado en México o sobrevolado territorio nacional sin permiso”

Con esta explicación, Claudia Sheinbaum negó que se haya tratado de una violación a la soberanía, pues su gobierno ha defendido el principio de no subordinación.