Varios rumores apuntan a que Claudia Sheinbaum estaría preparando un cambio en relación al embajador de México en Estados Unidos, considerando a Roberto Lazzeri para el puesto.

Roberto Lazzeri sería el supuesto sucesor del actual embajador Esteban Moctezuma; el cual tomaría el cargo en medio de las negociaciones previas al T-MEC, tema importante para México.

Roberto Lazzeri Montaño (Nafin vía X)

Roberto Lazzeri entraría como sucesor de Esteban Moctezuma en medio de tensiones comerciales para el embajador

Si bien no hay nada oficial, en caso de confirmarse su designación por el Senado de México, Roberto Lazzeri tomaría la embajada de Esteban Moctezuma en un momento de tensión económica.

Roberto Lazzeri, como posible embajador de México en Estados Unidos, sería parte de la revisión que se hará del T-MEC en julio de 2026, así como de las reuniones previas a este.

No solo eso, también enfrentará los temas alrededor de los migrantes mexicanos y la persecución que sufren actualmente por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Sin olvidar los constantes llamados de Donald Trump alrededor del crimen organizado en México, y las acciones que se están tomando en contra de este.

Este posible movimiento se suma al reciente nombramiento de Roberto Velasco como titular de la Cancillería, tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente.

Roberto Lazzeri Montaño (Roberto Lazzeri Montaño vía LinkedIn)

Roberto Lazzeri tiene experiencia en economía que actualmente requiere la embajada

La posible elección de Roberto Lazzeri como nuevo embajador tiene sentido en el actual panorama internacional de México, pues se necesita a alguien con experiencia en economía.

Actualmente, Roberto Lazzeri se desempeña como director general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Además de haber sido jefe de gabinete del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante dos administraciones.

Sin olvidar que fue parte de la adquisición de Iberdrola, y en el desbloqueo de empresas financieras mexicanas señaladas por el Tesoro de Estados Unidos.

Recientemente participó en las reuniones con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, que se han dado en la CDMX con autoridades de alto perfil del país.