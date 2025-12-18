Claudia Sheinbaum pidió al Senado permitir el ingreso de fuerzas especiales de Estados Unidos a México por una razón muy importante.

La solicitud enviada por la presidenta de México detallaría las fechas y lugares en donde estarían las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum solicitó al Senado el ingreso de fuerzas especiales de EU a México

Se dio a conocer que Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Senado una solicitud para autorizar el ingreso de fuerzas especiales de EU a México.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, el objetivo de que las fuerzas especiales de EU entren al país es para participar en un curso de adiestramiento para personal de la Marina.

Claudia Sheinbaum detalló que el ingreso de las fuerzas especiales de Estados Unidos es exclusivamente para actividades de capacitación, y no para operativos de combate o acciones directas contra grupos delictivos.

El entrenamiento forma parte de un ejercicio denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, cuyo objetivo es reforzar las habilidades de unidades especializadas de la Armada de México.

Durante la capacitación habrá intercambio de conocimientos tácticos, además que se espera la mejora de la coordinación entre fuerzas de ambos países.

La capacitación se divide en cuatro fases:

Primera fase: ejercicios terrestres en el Estado de México del 19 de enero al 13 de febrero de 2026

Segunda fase: operaciones aeromóviles del 16 de febrero al 6 de marzo de 2026

Tercera fase: operaciones terrestres en Campeche del 9 al 20 de marzo de 2026

Cuarta fase: operaciones marítimas en el Golfo de México del 23 de marzo al 15 de abril de 2026

Estos son las fechas y actividades del ingreso de las fuerzas especiales de EU a México

En la petición se dio a conocer que el ingreso de las fuerzas especiales de EU será temporal, ya que su estancia en el país se contempla del 12 de enero al 15 de abril de 2026.

De acuerdo con el documento enviado, la delegación estaría integrada por 29 elementos de la Marina de Estados Unidos:

19 pertenecientes a los Navy SEAL’s

10 más del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos

Se tienen previsto que la capacitación se lleve a cabo en las sedes:

Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales, Donato Guerra, Estado de México.

Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, Champotón, Campeche.

Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.

Con esta capacitación se busca fortalecer la preparación técnica de las fuerzas mexicanas, mejorar la coordinación en escenarios complejos y actualizar métodos de operación empleados por unidades de élite.

El documento especifica que los militares estadounidenses ingresarían al país en una aeronave militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de la Unión Americana, y permanecerían bajo un esquema de actividades previamente definido.

Claudia Sheinbaum solicitó el aval al senado para permitir la presencia de personal militar extranjero en el país, tal y como lo establece el artículo 76, fracción III, de la Constitución Mexicana.