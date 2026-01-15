Estados Unidos estaría presionando a México para que acepte la realización de operaciones militares conjuntas en territorio mexicano.

Así lo aseguró The New York Times, donde se afirma que Donald Trump busca que el gobierno mexicano le otorgue un rol “más importante” en el combate a los cárteles mexicanos.

Esto en el marco del combate al tráfico del fentanilo, cuyo consumo ha provocado la muerte de más de 70 mil personas en Estados Unidos.

Estados Unidos presiona intervención en México para operaciones militares tras captura de Maduro

De acuerdo con The New York Times, la propuesta de Estados Unidos de realizar operaciones militares en México de manera conjunta se había abandonado en 2025.

Sin embargo, luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la presión se ha incrementado hacia el gobierno de México.

Según el medio, la propuesta es que los militares estadounidenses podrían participar en los operativos que encabezarían fuerzas mexicanas, pero recibiendo apoyo, inteligencia y asesoramiento a los soldados mexicanos..

Cabe señalar que durante la llamada que sostuvo Donald Trump, Claudia Sheinbaum compartió que le insistió en la entrada del ejército estadounidense a territorio nacional, propuesta que rechazó rotundamente.

A pesar de ello, Donald Trump ha expresado a medios estadounidenses que busca “hacer más” en México contra los cárteles del narcotráfico.

México rechaza operaciones militares conjuntas con Estados Unidos

A pesar de la insistencia de Estados Unidos de realizar operaciones militares conjuntas en México, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha expresado que siempre será rechazada dicha intención.

Sin embargo, ha ofrecido un mayor intercambio de información para que se realicen operaciones en materia de seguridad, cada país dentro de sus límites geográficos.

Asimismo, The New York Times señaló que “ya hay asesores de Estados Unidos en los puestos de mando militares mexicanos” para la coordinación de información de inteligencia.

Si bien esta cooperación se mantiene, funcionarios estadounidenses insisten en la intervención en México con fuerzas militares o de la Agencia de Inteligencia Central (CIA, por sus siglas en inglés) con aviones no tripulados.