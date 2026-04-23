Mazatlán FC jugó su último partido en la Liga MX en su estadio y ante su afición, logrando una gran victoria 4-3 ante el Deportivo Toluca.

Marcador final: Mazatlán FC 4-3 Toluca

Mazatlán vs Toluca: así fue el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

El Mazatlán FC vs Toluca fue un partido con emociones y con goles, en lo que fue la despedida del cuadro cañonero de su estadio y de su afición.

Goles y situaciones del partido Mazatlán FC vs Toluca:

Minuto 45+5: Gol de Everardo del Villar (Toluca)

Minuto 49: Gol de Brian Rubio (Mazatlán FC)

Minuto 54: Gol de Antonio Briseño (Toluca)

Minuto 61: Tarjeta roja para Marcel Ruiz (Toluca)

Minuto 69: Gol de Edgar Bárcenas (Mazatlán FC)

Minuto 75: Gol de Gabriel López (Mazatlán FC)

Minuto 87: Gol de Nicolás Castro (Toluca)

Minuto 88: Gol de Daniel Hernández (Mazatlán FC)

¿Cómo quedan Mazatlán FC y Toluca en la tabla general de la Liga MX?

Mazatlán FC se despide de la Liga MX y con este resultado permanece en la última posición de la tabla general.

Mientras que el Deportivo Toluca se queda en la quinta posición de la tabla general.

¿Cuándo vuelven a jugar Mazatlán FC y Toluca en la Liga MX?

El Mazatlán FC cerrará el torneo el próximo torneo de visita ante los Tigres de la UANL.

Mientras que el Deportivo Toluca cerrará el torneo regular en casa, recibiendo al Club León, que también estará buscando un boleto a la Liguilla.