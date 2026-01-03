Cancelan sesión en el Senado sobre ingreso de tropas estadounidenses a México

Tras ataque a Venezuela y detención de Nicolás Maduro, se cancela sesión en el Senado para autorizar el ingreso de tropas estadounidenses a México.

El lunes 5 de enero se tenía planeado una sesión luego de la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir ingreso de fuerzas especiales de Estados Unidos al país.

Claudia Sheinbaum solicitó al Senado el ingreso de fuerzas especiales de Estados Unidos a México con el objetivo de participar en un curso de adiestramiento para personal de la Marina.

De acuerdo con lo que se dio a conocer este lunes 5 de enero se tenía programada una sesión a fin de autorizar el ingreso de tropas de EU para labores de adiestramiento.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Marina del Senado mexicano canceló la sesión, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Según la cuenta de la periodista Leti Robles de la Rosa, se estará haciendo una valoración del tema para ver si es posible el ingreso de tropas de Estados Unidos a México .

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre esta situación, pero se espera que más adelante las autoridades den más información.

La estancia de las tropas estadounidenses en México se encontraba prevista del 19 de enero al 15 de abril de 2026, como parte de los programas de cooperación y adiestramiento bilateral.

Claudia Sheinbaum había señalado que el ingreso de las fuerzas especiales de Estados Unidos era exclusivamente para actividades de capacitación.

Por lo que no realizarían ningún operativo de combate o acciones directas contra grupos delictivos.