La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) afirmó que los vuelos en México son seguros al pronunciarse sobre la alerta aérea que activó el gobierno de Estados Unidos.

“No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos” SICT

Alerta aérea de Estados Unidos no afectará vuelos en México, asegura SICT

Al advertir sobre la detección de actividades militares en México, Centroamérica y zonas de Sudamérica, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos activó una alerta aérea.

Debido a la incertidumbre que se desató derivado de dicha acción, la SICT emitió un comunicado en el que aseveró que la alerta aérea no va a provocar afectaciones a los vuelos en los cielos del país.

“No existe afectación alguna para la aviación civil en México, ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional” SICT

Aviación en México (Mario Jasso / Mario Jasso/Cuartoscuro)

Por medio de un comunicado, la dependencia federal aseveró que la medida implementada por las autoridades de Estados Unidos no implica ningún tipo de riesgo para la aviación civil en México.

Así lo afirmó al señalar que la alerta aérea no es una prohibición, sino una medida de prevención que tiene el fin de reforzar la atención y el cuidado en las operaciones aéreas en la zona.

Más aún cuando la SICT expuso que la medida solo es para los operadores civiles de los Estados Unidos, es decir que se dirigió tanto a las aerolíneas, como a los pilotos de las empresas comerciales.

SICT afirma que alerta aérea de Estados Unidos no es nueva

En el comunicado con el que aclaró que a pesar de la alerta aérea de Estados Unidos los vuelos en México seguros, la SICT también afirmó que no es la primera vez que se activa una medida de ese tipo.

Sobre ello, la dependencia federal indicó que el Notice To Airmen (NOTAM) sobre la alerta de la FAA no es nuevo, pues semanas atrás se activo uno similar para el caso particular de la región del Caribe.

“Se trata de una medida de comunicación preventiva similar a otros NOTAM emitidos previamente por la FAA en la región del Caribe semanas atrás” SICT

En ese sentido, la SICT refirió que la medida que ls autoridades de Estados Unidos anunció el 16 de enero, en realidad es una extensión hacia el área del Pacífico, de la primera alerta de semanas atrás.

En suma, la secretaría insistió en aseverar que la activación de la medida no representa ningún tipo de cambio en las condiciones de operación que se lleven a cabo en el espacio aéreo nacional.